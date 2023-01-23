『【美品】Diolen フォックスファー ロング トレンチコート 女優襟 毛皮【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 04時 04分に出品され04月18日 04時 04分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐︎丁寧な梱包を心がけております⭐︎

水漏れ防止のため二重梱包します。

【即購入OKです】



●商品説明•状態など



・スイス老舗Diolen cotton ダイオレン

ディオレン コットンのロングコートです

・女優襟のように大きなフォックスの

リアルファーがデザインされ、ウエスト紐が

あり、Aラインなのでスタイルアップ効果◎

・表地はツルッと光沢感があり、高級感、

高品質、上品なコート♡

・厚みのあるライナー付で暖かく防寒も

バッチリ⭐︎ライナーは外せます。

・生地はスイス・HAUSAMMANN + MOOS

(ハウザーマン・モス)の高級生地使用

・色味はブラウン系、キャメル系です！

・ファーは着脱不可です。

・ベルトガードボタンがついています。

・色味は1.9枚目が実物に近いです。

・目立った汚れなどなく綺麗な状態です！





素材…表地 綿50% ポリエステル50%

裏地キュプラ50%



フォックスファー(きつね)



サイズ…11（Lサイズ相当）

着丈110㎝ 身幅47㎝



●割引情報 フォロー割→【100円OFF】 まとめ割→【300円OFF】 #なみshopへようこそ ↑毎日新規出品行っておりますので ぜひご覧ください



●コメントいただけましたら、こちらもできる限り

値引きさせていただこうと考えておりますので、

ぜひご購入考えている方はコメントくださいね♡



●素人目ですので、汚れなど見落としが

あるかもしれません。自宅保管していたり、

中古品ですので、ご了承いただきますよう

お願いいたします。



●圧縮して発送しますので、折りシワが

できることも考えられます。ご了承ください



●不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。

●プロフィール欄にお得情報など記載しております。

ご一読ください⭐︎



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管理番号2411122090 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】Diolen

フォックスファー ロング トレンチコート 女優襟 毛皮