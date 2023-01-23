『仏製・分数バイオリン弓 1/4 刻印あり 美品級【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 11時 08分に出品され04月09日 11時 08分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 整理番号：RTV-11

機材整理のため出品します。



・メーカー 不明

・刻印 Petit roi a paris

・丸型

・長さ約55.6cm

・重さ約45.0g

・スティック 良質のフェルナンブコ

・フロッグ エボニー パリジャンアイ

・金具 洋銀

・状態

毛替え済（松脂付けず）

全体的に綺麗な状態

腰があり、曲がらず真っ直ぐな弓

（画像にて状態をご確認下さい）

・商品構成

本体のみ



☆良質な素材を使用したため、弾きやすく良い弓です。

☆商品の性質上、購入後の返品が不可とさせて頂きます。

中古品である事をご理解の上ご購入下さい。

☆質問などございましたら、 お気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>弦楽器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし