『【ハーフジップ、スウッシュ刺繍】NIKEナイロンジャケット古いライトアウター緑【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 02分に出品され03月23日 20時 02分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#peachの古着



当店では他にも90s、ナイキ、ステューシー、カーハート、シュプリームなどストリートコーデはもちろん、1点モノやコラボ などアウター や ジャケットなど スウェット や パーカー をメインに メンズ からユニセックスで着ていただける商品を揃えております！

特にゆるっと着用できる大きめサイズがメインです。



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◼Brand



NIKE



■ Size notation



sizeL



■ Actual size（㎝）

・着丈 74

・身幅 60

・裄丈 92



■ Color



カーキ 緑



■ Meterial(素材)



ナイロン100%



■購入元



ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品



■ Condition

あくまで『古着 』になりますが、比較的美品です。



ご理解いただけた方のみ、

ご購入宜しくお願い致します。





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#peachの古着

【管理番号】411nt 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ハーフジップ、スウッシュ刺繍】NIKEナイロンジャケット古いライトアウター緑