『TEATORA DEVICE COAT/テアトラ デバイスコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 07時 37分に出品され03月15日 07時 37分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テアトラのコートになります。

サイズ48





気に入っていて長い事所有していましたが洋服の系統が変わったので出品する事にしました。



着丈が長いのでシックな佇まいですが、

生地の感じやジップの施された機能的なポケットはテックな雰囲気を感じさせます。

特に内ポケットはiPadが入るほど大きなサイズで、このコート着用時は男性であればほぼ手ぶらで出かけられるようになります。



ヤレ感はありますが特に破損などはありません。



すり替え防止の為返品は不可とさせて頂きますが、お答え出来る事は可能な限りお伝えしたいと思いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TEATORA



DEVICE

COAT/テアトラ デバイスコート