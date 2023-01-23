『グレー ヘリンボーン チェスターコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 12時 09分に出品され03月14日 12時 09分に終了予定です。即決価格は24,840円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 古着屋で2年前に55,000円で購入したイタリア製のヴィンテージロングコートです。

クラシックやモードなスタイルがお好きな方へ、

状態もいいのでかなりオススメです。

丈感としては、175cmの私が着用して、脛辺りまでのサイズです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ グレー

ヘリンボーン

チェスターコート