『CB750Fハン タイプ 黒 ハンドル＋35π 変換 キット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 21時 25分に出品され04月21日 21時 25分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※商品は全部送料込みぃ〜！！！

※値引きはでけまへん。←これ大事！

買い時は見つけたその時です！！

※購入する時にわざわざコメント必要ありません！



【商品説明】

※アルミ ダイキャスト製！！従来のハンドルより強度の上がった改良版です！！



ハンドルポジションにこだわる旧車乗りの必需品！！

ハンドル取り付け 変換キット 付き！！

セパレート式になりますのでお好みの位置で固定するだけ！！



変換キット適合車種：汎用

※他の車種用も販売しています！！



ハンドルサイズ：

ハンドル本体の取り付け：35π対応

高さ：約10.5cm

グリップ部：22.2π

カラー：ブラック



※取付ボルトは付属致しますがサービス品です、長さを取付幅に合わせてステンレス製のボルトをご用意ください。

(サービス品のボルトではなめる可能性があります、締め込み過ぎは破損の原因となりますのでご注意ください。)

締め付け時の破損には対応できません。



※社外品になりますのでハンドルと変換の取付が緩くなる時があります。

がっちり固定をされる場合、あらかじめスペーサー等を巻いての取付をお勧め致します。

緩み等のクレームはお受けできませんので調整にて対応ください。



※他にも高さの違うハンドルセットも取り揃えております！

【注意事項】

プロフ必読！！

ガレージ保管の為、小傷や痛みが出る可能性があります。

画像では判断出来ないような細かい箇所もあると思います。

私自身気付けないこともあるかと思いますのでご理解をお願いします。

小傷なども嫌な方は店頭で確認してご購入ください。

装着確認をしていない未使用品もたくさんあります。画像などでよく確認して購入してください。

出品商品のすべてを正確に理解・把握しているわけではありません

わからないこともありますので、ご理解をお願いします。





CB750Fハン タイプ 黒 ハンドル＋35π 変換 キット/GSX400F ザリ インパルス GT380 ゴキ サンパチ GS400 変換 旧車 教習 セパレート 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>パーツ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ 車・バイク・自転車

バイク

パーツ タグ CB750Fハン

タイプ

黒

ハンドル＋35π

変換

キット