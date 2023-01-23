『Oakley skull print hoodie 00s y2k【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 12時 48分に出品され03月17日 12時 48分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 00s オークリーのパーカーです。



生地が薄めの起毛になっているのでこれからの季節にピッタリなアイテムです。



特に目立った傷等はありません。



サイズ S

(着丈62cm,肩幅49cm,身幅58cm,袖丈59cm)



購入前に下記をご一読お願い致します。



-⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️-



中古品ですので傷汚れ、劣化などはご了承の上ご購入お願いします。



見落としもある為、傷汚れに関しての情報は写真が全てとさせて頂きます。



色味に差が出ることがあります。



圧縮梱包によるシワ、形崩れがあります。



写真で理解できず状態について悪い評価をつける方はご購入をお控え下さい。



真贋についてご不安な方は購入前に必ずご確認ください。購入後に意見の相違があった場合、キャンセルの申請理由は「上記の以外の理由」とさせて頂きます。



見えない箇所や気になる点はコメントよりお知らせ下さい。



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bott 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: オークリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Oakley

skull

print

hoodie

00s

y2k