『希少品 セリーヌ ガンチーニ 巾着 ショルダーバッグ トリオンフ ブラック 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 10時 22分に出品され04月02日 10時 22分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|セリーヌ
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落札価格13000円
719 入札履歴
終了
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