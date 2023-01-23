『希少品 セリーヌ ガンチーニ 巾着 ショルダーバッグ トリオンフ ブラック 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 10時 22分に出品され04月02日 10時 22分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ご覧頂きありがとうございます(*^^*)



まだまだ沢山出品しております♪

おまとめ割引きさせて頂きます。



○状態

多少の形崩れや使用感はございますが、まだまだご愛用頂けます。

角スレやベタつき等もなく、内側も剥がれ等はございません。

ユニセックスでお使い頂けるデザインです◎



※ 状態に関しまして主観部分もございますので、写真でよくご確認よろしくお願いします。



⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。



○サイズ

縦 約27cm

横 約20cm

マチ 約14cm





素人平置き実寸。

多少の誤差はご了承下さい。

着画はお断りいたします。





○付属品

なし





○カラー

ブラック

黒



○素材

レザー

本革

ゴールド金具



○アイテム

CELINE セリーヌ ショルダーバッグ トートバッグ 巾着 バケツ型 マカダム トリオンフ ガンチーニ

ゴールド金具 ロゴ型押し シボレザー ビンテージ

ヴィンテージ 肩掛け レディース ブラック 黒色

レア 希少 10030167





○配送

簡易包装にて1〜2日程度(土日は含みません)で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。







ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少品

セリーヌ

ガンチーニ

巾着

ショルダーバッグ

トリオンフ

ブラック

黒