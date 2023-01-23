『振袖 フルセット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 08時 11分に出品され04月17日 08時 11分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
【新品値下!】西陣織の孔雀帯 正絹 室町 呉服店
¥ 9360
未着用 トランプ風ダイヤ 銘仙アンティーク着物 ロング丈 k45
¥ 9230
新品 サンリオ ハローキティ 浴衣 ゆかた 結び帯 セット あじさい 金魚
¥ 10685
袋帯 扇子にエ霞 七宝繋ぎ 真珠色 金糸 KO-1010
¥ 9126
【年末年始イベントに】★★正絹 二代目清次郎袋帯★★
¥ 12675
マチャコ様専用 【 本筑 】正絹 本場筑前博多織 献上 ラテ色 P-225
¥ 8580
【Q3209】Ｓお仕立て上がり綿浴衣 グリーン、紺地に花柄 総絞り
¥ 7644
着物・帯セット 幾何学模様 花柄
¥ 8580
総柄 型染め 小紋
¥ 22000
Y1844◇美品 正絹 鈴乃屋謹製 金駒刺繡 手縫い 雪輪 訪問着 着物
¥ 10452
在庫処分 新品 伊勢型両面染反物 着物と八掛地 七宝柄と鮫小紋柄のリバーシブル
¥ 12350
小紋着尺3点 （絹100％）未仕立反物
¥ 15000
名古屋帯 抹茶色 わらべ かごめかごめ童謡 和装着物 小紋や紬に＊10NG14
¥ 9516
大正ロマンアンティーク名古屋帯
¥ 7799
まりりんさま 専用 2点おまとめ 袋帯、帯留、更紗小紋
¥ 12000
振袖 フルセット ターコイズ 染め分け
¥ 55016
未使用【逸品】九寸 名古屋帯 六通柄 正絹 刺繍 銀糸 流水 ピンク 洒落 着物
¥ 12400
正絹松竹梅と孔雀柄付け下げ
¥ 10764
落札価格23000円
730 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！