『振袖 フルセット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 08時 11分に出品され04月17日 08時 11分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 振袖フルセット

2世代で着用。

合計5回ほど着用しました。

自宅にてお手入れ、定期的な虫干しをしています。



綺麗な水色で、とても映えます。

お花模様のところが、所々絞りが施されています。



親:身長165センチ

子:身長160センチ（写真参照）

で、着用しております。



ショールはフォックスでミックスカラーです。



バック、草履は、書い直しましたので

成人式当日のI日のみ使用です。



着用したままのフルセットで

着付けの方には足らないものはなかったとの

確認はしていただきましたが、

着用前には必ず再確認をお願いします！

（※胸当て用のタオルは含まれませんので、

ご自分でご用意下さい。）



発送までには、一週間ほどいただきます。

（実家の桐ダンスで保管のため、取りに行く日数が必要です。）



発送時はなるべくコンパクトにするため、

シワがつくとおもいます。

ご自身でのお手入れをお願いいたします。





あくまで、2世代できた中古品ですので、

ご理解いただける方のみ、

ご購入下さい。



いまのところ、平日発送なら、郵便局から、

土日祝発送になる場合は、ヤマトを考えております。

発送方法の変更についてもご理解願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 振袖 フルセット