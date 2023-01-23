『【極美品】Shokz OpenRun Pro 骨伝導イヤホン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 01時 55分に出品され03月25日 01時 55分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



【ブランド】

SHOKZ ショックス



【アイテム】

骨伝導イヤホン

OPENRUN PRO



【型番】

S810



【カラー】

ブラック



【付属品】

本体、収納ケース、USB充電ケーブル、取扱説明書、外箱

画像にあるものが全てとなります。



【状態】

動作確認済み。中古品てすが目立ったキズや汚れはなく綺麗な状態です。

あくまでも新品ではないので、使用感はあり伝わりにくいこともありますのでご理解ある方のみご購入お願いいたします。



状態については主観になりますので

完璧をお求めの方、神経質な方、評価に厳しい方はご遠慮ください。



【製品概要】

SHOKZのOPENRUN PROは、骨伝導技術を採用したスポーツイヤホンです。音楽を楽しみながら周囲の音も聞こえるため、安全に運動を行えます。



【デザインと快適性】

エルゴノミクスデザインにより、長時間の使用でも快適さを保ちます。軽量でフィット感が良く、運動中のズレを防ぎます。



- モデル名: OPENRUN PRO

- 型番: S810

- 色: ブラック

- 特性: 骨伝導スポーツイヤホン



ご覧いただきありがとうございます。

シリーズ...OPENRUN PRO



管理No.71 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ショックス