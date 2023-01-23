『【極美品】Shokz OpenRun Pro 骨伝導イヤホン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 01時 55分に出品され03月25日 01時 55分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ショックス
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落札価格11570円
708 入札履歴
終了
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