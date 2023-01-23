『Life Essence Water Life Series 0 1000ml【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 19時 36分に出品され04月22日 19時 36分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今月届いた新品です。



【製品概要】

Life Essence.のWater Life Series. 0は、ミネラルバランスが整った高品質なミネラルウォーターです。日本製で、安心して飲用できます。



【成分の特徴】

このミネラルウォーターは、カルシウムやマグネシウムを微量含み、ナトリウムはゼロです。健康志向の方にもおすすめです。



【内容量と保存】

1000mlの大容量で、日常的な水分補給に最適です。賞味期限は2026年9月までで、長期間の保存が可能です。



- ブランド: Life Essence.

- シリーズ名: Water Life Series. 0

- 内容量: 1000ml

- 製造国: 日本

- 成分: カルシウム: 0.005-0.06mg, マグネシウム: 0.005-0.06mg, ナトリウム: 0mg 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ミネラルウォーター 商品の状態: 新品、未使用