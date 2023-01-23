『Hood By Air Mサイズ 顔プリント スウェットシャツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 10分に出品され03月25日 06時 10分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このHood By Airのスウェットシャツは、顔のプリントが特徴的で、他にはないユニークなスタイルを提供します。



【高品質な素材】

耐久性のある素材を使用しており、快適な着心地を実現。日常使いに最適です。



【スタイリッシュなシルエット】

フロントジッパーとストラップがあり、スタイリッシュで機能的なデザイン。カジュアルなコーディネートにぴったりです。



- ブランド: Hood By Air

- サイズ: M

- デザイン: 顔のプリント

- 色: 黒

- ジッパー: フロントジッパー

- スタイル: スウェットシャツ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Hood

By

Air

Mサイズ

顔プリント

スウェットシャツ