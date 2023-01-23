『【メンズXS】ポロラルフローレン ダウン ベスト polo【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 21時 25分に出品され03月07日 21時 25分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 サイズ：XS(メンズ)

カラー：ブラック



XSですがUSサイズのため、160〜170cmの方であれば丁度よく着用いただけるかと思います。写真の通り比較的美品ですが、あくまで中古品ということをご理解いただける方のみご購入をお願い致します。





ポロラルフローレン ダウン ベスト ジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【メンズXS】ポロラルフローレン



ダウン ベスト polo