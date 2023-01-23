『美品 METROCITY ショルダーバッグ キルティング エナメル レザー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 14時 07分に出品され04月20日 14時 07分に終了予定です。即決価格は9,438円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アイテム】

ショルダーバッグ キルティング ゴールド金具

イタリア製 ゴールドロゴプレート



【ブランド】

METROCITY

メトロシティ



【カラー】

黒 ブラック

金 ゴールド



【素材】

エナメル レザー



【サイズ】【cm】

縦 20

横 27

幅 8



素人採寸ですのでご了承の程よろしくお願いします！



【状態】

目立つ大きな傷や汚れはありませんが一般的な中古品のレベルですので完璧な美品を求める方はご購入をお控えいただきますようよろしくお願いします！



発送は基本的に簡易包装となりますのでご了承の程よろしくお願いします！



質問や値下げ交渉などメッセージお待ちしてます！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: メトロシティ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

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ショルダーバッグ

キルティング

エナメル

レザー