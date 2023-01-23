『MONCLER グレー ダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 10時 56分に出品され04月14日 10時 56分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの信頼性】

MONCLERは高品質なダウンジャケットで知られ、耐久性とスタイルを兼ね備えています。





【快適な着心地】

ナイロンとウールの混合素材により、軽量でありながら保温性も高く、寒い季節に最適です。



- ブランド: MONCLER

- 色: グレー

- デザイン: ダウンジャケット

- 素材: ナイロンとウールの混合

- ファスナー: 前面ファスナー付き

- スタイル: スタンドカラー

- ポケット: サイドポケット付き



イタリア正規店にて購入しました。

着用は数回程度で非常に綺麗な状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MONCLER

グレー

ダウンジャケット