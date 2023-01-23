『アンブロ イングランド代表 ジャケット パーカー XL 美品！【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 02時 01分に出品され03月17日 02時 01分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 イングランド代表のナイロンジャケットです。目立った傷や汚れなく美品ですが、あくまで古着ですので、ご理解のある方のみご購入ください。



着丈約74cm（ドローコードが付いてます）

身幅約62cm

裄丈約87cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アンブロ

イングランド代表

ジャケット

パーカー

XL

美品！