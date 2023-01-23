『【超美品】Dolce & Gabbana ブラックデニムジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 07時 39分に出品され04月12日 07時 39分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドルガバ正規品です。

着用回数は10回以下。

大事にしていたが故にあまり着れませんでした☻︎



ハイブランドならではの

LINEの綺麗さです！

着ていただければわかります◡̈⃝︎⋆︎*



自宅保管、古着であること

ご理解いただける方

ぜひよろしくお願いします！



デニムカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【超美品】Dolce

&

Gabbana

ブラックデニムジャケット