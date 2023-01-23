『【整備品】Olympus Pen EE-3 オリンパスペン ハーフカメラ 良品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 02時 03分に出品され04月02日 02時 03分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

オリンパスペンEE-3、昭和期のフィルムカメラです。

ハーフカメラですので、36枚撮フィルム装填で倍の72枚撮影可能です。

セレン式の自動露出制御ですので、電池不要でフィルムさえ入れればだれでも簡単に銀塩写真をお楽しみいただけます。



■状態

分解掃除しましたので快調に作動しています。

光量に応じて露出が変化し、暗い場所でシャッターを押すとファインダー内に赤ベロが出ます。

●レンズ・ファインダー：クリーニング済

●シャッター・絞り：分解清掃済

●巻き上げ・巻き戻しなど：各部グリスアップ

●モルト：交換済

露出は状況に応じて適度に作動しています。

レンズはカビ・クモリなくクリアーです。

ファインダーの視認性も良好です。

外観は多少のスレ・小キズは見られますが、この時代のものとしては良い状態です。

画像にてご確認ください。



■仕様

発売：1973年

レンズ：D.Zuiko 1:3.5 28㎜

焦点：3.2m固定焦点

フォーマット：ハーフサイズ（35㎜フィルム）

シャッター：2速自動切替（1/30・1/250）

露出制御：セレン光電池式測光 ASA25〜400

サイズ：横10.8㎝ 奥行4.2㎝ 高6.6㎝



■付属品

純正レンズカバー

純正フィルター（Skylight）

純正ストラップ

純正革ケース 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>フィルムカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: オリンパス