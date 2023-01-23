『[美品]CHANELニュートラベルライントートバッグブラックナイロンココマーク【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 10時 44分に出品され04月25日 10時 44分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャネルニュートラベルライントートバッグ



シリアル載せてますのでご確認お願い致します。



サイズ

縦約25センチ

横約35センチ

マチ約15センチ



商品状態

全体的にとても綺麗な状態ですが、画像の通り型崩れなどの使用感がありますので、ご理解お願い致します。



光加減で白く写っている部分ございますが、ブラック系です。



ベタつきなどございません。



ファスナーの開け閉めはスムーズにお使い頂けます。



中古品に理解がある方のみご購入をお願い致します。



画像にてご確認頂き、気になることがございましたらコメントお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ [美品]CHANELニュートラベルライントートバッグブラックナイロンココマーク