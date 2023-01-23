『【美品】WILD THINGS モンスターパーカーサイズS オリーブ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 00時 27分に出品され03月14日 00時 27分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MONSTER PARKA’22（モンスターパーカ）

購入価格46,200.-（税込み）



一昨年、正規の店で購入しました。

7〜8回くらいしか着用しておりません。

美品だとは思いますが、が中古である事をご理解いただけますと幸いです。

Sサイズですが、やや大きめのSサイズかと思います。

私は170cm68kgですが、中に着込んだ上でも着ることができました。



＜説明＞

クライマシールドプリズムは、 プリマロフトに続く次世代の中綿として現行アメリカ軍に採用されているハイクオリティな中綿素材。軽量・保温性・防湿性・耐久性・形状保持に優れ、濡れた状態でも暖かさを保ち、速乾性も備える。また、 耐久性も高く、製品寿命を通して変わらない 保温効果を持続する。厳しい寒さの環境下で高いパフォーマンスを発揮する、今もっとも優れた中綿素材と呼び声が高い高機能素材。



参考リンク

https://www.wildthings.jp/manage/journal/4970 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】WILD

THINGS

モンスターパーカーサイズS

オリーブ