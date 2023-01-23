『SIGMA 50mm F1.4 DG HSM ART ライカLマウント【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 23時 32分に出品され05月06日 23時 32分に終了予定です。即決価格は23,010円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点)
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|シグマSAマウント
Canon EF 50mm F1.8 STM
¥ 9360
【超極上品】PENTAX SMC PENTAX-A 28mm f/2.8
¥ 11505
⭐️希少品⭐️ マミヤ MAMIYA G 150mm F4.5 L
¥ 13800
SIGMA 60mm F2.8 DN Art マイクロフォーサーズ用レンズ
¥ 12870
SAMYANG F2.8 14mm 単焦点レンズ Nikon Fマウント用
¥ 11500
外観美品★CANON EF 100mm F2.8 MACRO USM ＃3305
¥ 14900
CONTAX Carl Zeiss Planar 50mm F1.4 AEJ
¥ 11600
ニコン AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G 美品
¥ 10500
CANON EF 400mm F4 DO IS USM
¥ 68748
SAMYANG 135mm F2.0 ED UMC ペンタックス用
¥ 14430
SIGMA 30mm F1.4 DC DN（SONY Eマウント）
¥ 13500
SIGMA 24mm F1.4 DG DN Lマウントレンズ
¥ 30381
◎フレア◎YASHICA YASHINON-DX 50mm F1.7 SO291
¥ 12987
Nikon AF DC NIKKOR 135mm 2 フード付 単焦点 レンズ
¥ 16456
ニコン Ai-s Micro NIKKOR 105mm f2.8：2257206
¥ 11590
★良品★Nikon ニコン AF NIKKOR 300mm F4D IF ED
¥ 10550
SAMYANG MF 85mm F1.4 MK2 ソニーEマウント
¥ 14750
☆前期型☆ Super Takumar 55mm F1.8 フード付 SO196
¥ 9968
落札価格23010円
301 入札履歴
終了
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