『天然石 アメジストドーム 笑口 1 原石 ジオード 紫水晶 結晶 パワーストーン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 17時 48分に出品され03月22日 17時 48分に終了予定です。即決価格は9,827円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #最高級天然石はコチラ



未使用新品です。



サイズ：約58.6mm

台込みでの高さ：約9.0cm

約1069.0ct カラット



ライティングした状態で撮影しております。

AndroidスマホやアップルのiPhoneなどのLEDライトやご自宅にあるライトなどで観察して頂けますと幸いで御座います。。



アメジスト笑口は風水的にも強力な開運効果があるとされる逸品です。



お気に召した笑口を見かけた際には決断を迷っていると生涯において2度と出会えない可能性があり、まさに一期一会の出会いともいえます。

自宅に笑口を置く事により、幸福の運気に導かれ、笑顔の絶えない家庭となり幸せの連鎖が起きる事でしょう。



ストレスを軽減しネガティブな感情を浄化する効果があります。

体調面への作用が大きく、健やかな気を纏わせてくれ健康維持にも効果があるとされています。



▶パワーストーンが関係する作品など

ヨハネス・フェルメール《真珠の耳飾りの少女》:ラピスラズリ

007 タイタニック などの映画

ポケモン ポケットモンスター：ダイヤモンド パール など

エリザベス女王 王冠 ティアラ：エメラルド

プリキュア：リンクルストーン エメラルド

ジャンプ ハンターハンター HUNTER×HUNTER：奇運 アレキサンドライト

ルパン三世：ダイヤモンド

ドラクエ ドラゴンクエスト：夢見る ルビー

任天堂 Switch スイッチ ゼルダの伝説：トパーズ

遊戯王：宝玉獣



誕生石

1月：ガーネット

2月：アメジスト（紫水晶）、クリソベリル

3月：アクアマリン、ブラッドストーン、サンゴ、アイオライト

4月：ダイヤモンド、モルガナイト

5月：エメラルド、ヒスイ

6月：真珠（パール）、ムーンストーン、アレキサンドライト

7月：ルビー、スフェーン

8月：ペリドット、スピネル、サードオニキス

9月：サファイア、クンツァイト

10月：オパール、トルマリン

11月：トパーズ、シトリン

12月：トルコ石（ターコイズ）、ラピスラズリ、タンザナイト、ジルコン



パワーストーンを選ぶときにいちばんおすすめの方法が直感で選ぶことです。

あまり考えずに第一印象で決めてしまって大丈夫。

「何か気になる」そんなときにはぜひ入手をオススメ致します。。



#最高級天然石はコチラ 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>置物 商品の状態: 新品、未使用