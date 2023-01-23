『Graphpaper ブロードシャツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 15時 13分に出品され04月10日 15時 13分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Broad L/S Oversized Regular Collar Shirt

サイズF



汚れるのが怖くてほとんど着ることがなくなったので、着ていただける方にお譲りしたいと思います。



胸あたり(7枚目)と左腕(8枚目)に小さい汚れがあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: グラフペーパー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Graphpaper

ブロードシャツ