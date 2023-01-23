『hachette 週刊 空母赤城 全巻 未開封品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 04時 11分に出品され04月30日 04時 11分に終了予定です。即決価格は65,000円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 不要なため出品させていただきます。



コメントのやりとりができない方は絶対に購入しないでください。できないと こちらが判断した場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。



アシェットのダイキャストギミックモデルをつくる 週刊 空母赤城 全110巻 になります

状態はきれいだと思います。



そのまま飾るのもいいし組み立てて楽しむのよし コレクターの方にオススメします。



◎1～4巻は外フィルムはありません。

全巻未開封品になります。

細部に細かいキズやよごれ、紙のよれ等ある場合があります。

5～110巻は外フィルムつき未開封品になります。いくつかは青紙がよれていたり 段ボールに若干のへこみやキズ等ある場合があります。その辺 ご理解いただける方のみご検討ください。



◎見落としによるキズやよごれ等ある場合があります。

◎画像を拡大等していただきよく見てご判断ください。



◎発送は着払いのみとさせていただきます

発送はクロネコヤマトになると思います

梱包してみないとサイズ等はわからないため送料のご質問はお受けできません。

◎梱包してみないとわかりませんが 2個口になる場合もありますので ご了承ください

現在10巻づつ紙のかどあてとビニールヒモにシバってありますが梱包時は外します。



商品到着後のご意見や返品等はお受けできませんのでご了承ください。



神経質な方、受け取り連絡に時間のかかる方、コメントのやり取りが苦手な方のご購入はご遠慮ください。

発送先が離島等、配達日数がかかる場合のご購入は１度ご相談ください。



以上のことご理解いただける方のご購入お待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>船・ボート 商品の状態: 新品、未使用