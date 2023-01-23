『⭐️大阪配送無料⭐️ Ricordo リコルド ローソファ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 14時 14分に出品され03月14日 14時 14分に終了予定です。即決価格は10,436円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐️大阪無料配送⭐️

⭕️関西意外の方は購入されないでください、送料が別途必要です♪

ご覧頂きまして有難う御座います。

大阪市内より自社配送にて関西（大阪/兵庫/京都/奈良/滋賀/和歌山）で家具家電の【配達と設置】を行っています。



※関西以外への配達は送料が別途かかりますので、購入前に必ずお問い合わせ下さい。











Ricordo リコルド ローソファです♪



サイズ

（木製フレーム）幅80 奥行80 高さ73㎝

座面までの高さ15㎝

クッション含む座面の高さ33㎝



材質：天然木、ファブリック、ウレタン、ポケットコイル(座部)、ポリプロピレン綿

■脚部：天然木

【商品重量】ソファ:約19.2kg

【耐荷重】ソファ:約80kg



中古のため若干の使用感はございますが、大きなへたりなどは

ないかと思います。

スレや傷等がございます。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>ソファ・ソファベッド>>>1人掛けソファ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし