『セレクトバランス パピーチキン小粒 15kg 破袋【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 09時 09分に出品され03月11日 09時 09分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品概要】

SELECT BALANCEのBREEDERS PACK DOGは、15kgの大容量で、犬の健康を考えた高品質なドライフードです。



【特徴】

こちらのドッグフードですが、開け口の黒いところを引っ張ってしまい、ガムテープではってあります。（中身はこぼれていません）あと、袋から油染みがあります。（2枚目の写真） それを了解の上でのご購入お願いします。



- ブランド: SELECT BALANCE

- 重量: 15kg



✨即購入OK✨

※お値下げ不可です。



こちらの商品は業務用で重量があり、輸送中に破袋等も起きやすい商品です。

商品管理には万全の注意を払っておりますが稀に中の餌が出てしまう事があります。

神経質な方はご遠慮ください。

受取拒否や受取評価をされない方は今後のお取り引きを遠慮させていただきます。商品が届いた際、底の糊付けされてる部分が捲れている場合テープで補強させてもらいます。





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: セレクトバランス