『29cm Fucking Awesome x Vans Old Skool【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 20時 42分に出品され05月12日 20時 42分に終了予定です。即決価格は30,800円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Fucking Awesome × Vans Old Skool FA Spiral Collage



ファッキンオーサム × バンズ オールドスクール FAスパイラルコラージュ



【ブランドとモデル】

VansのOld Skoolモデルは、スケートボードシューズとしての伝統を持ち、スタイリッシュでありながら機能性も兼ね備えています。



【素材とデザイン】

ブラックのスエードとキャンバスを使用したアッパーは、耐久性があり、快適な履き心地を提供します。コントラストのある白いステッチがデザインのアクセントになっています。



【特別なコラボレーション】

Fucking Awesomeとのコラボレーションモデルで、FA Spiral Collageのデザインが施されています。限定感があり、コレクターズアイテムとしても価値があります。



- ブランド: Vans

- モデル: Old Skool

- カラー: ブラック

- 素材: スエード/キャンバス

- コラボレーション: Fucking Awesome

- 型番: FA Spiral Collage



ご覧いただきありがとうございます。



メインカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 29cm ブランド: ファッキングオーサム

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 29cm

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Vans

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Skool