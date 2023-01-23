『PRADA プラダ ナイロン ショルダーバッグ 男女兼用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 23時 58分に出品され03月14日 23時 58分に終了予定です。即決価格は12,253円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【サイズ】・40×28×11cm



素人採寸にはなりますのでご了承くださいませ。



付属品 ： 保存袋、カード



2023年の2月に軽井沢アウトレットで購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PRADA

プラダ

ナイロン

ショルダーバッグ

男女兼用