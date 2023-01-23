『VINTAGE MGREGORDrizzlerジャケット 46LONG 70s【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 18時 53分に出品され03月08日 18時 53分に終了予定です。即決価格は7,870円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MGREGOR Drizzler ジャケット 46 LONG



- ブランド: MGREGOR

- モデル名: Drizzler

- サイズ: 46 LONG

- 色: クリーム色



言わずと知れたマクレガーの名作ドリズラージャケット。

シンプルなタグの70sもの。

カラーは合わせやすいクリーム色。

46 LONGというなんとも珍しいサイズ。

状態もデッドストックに近いかなり綺麗な状態です。

お探しの方はぜひこの機会にご検討いかがでしょうか。





【カラー】

クリーム



【サイズ表記】

46 LONG



【サイズ実寸】

肩幅 ラグランスリーブのため計測不可

身幅 66cm

着丈 73cm



【状態】

使用感のほとんど感じられない美品です。

画像も合わせでご確認ください。





※ヴィンテージ古着にご理解のある方のみ入札をお願いします。

ノークレームノーリターンでお願いします。



ご覧いただきありがとうございます。

気になる点等御座いましたら出来る限り対応させて

頂きます。宜しくお願い致します。

素人のため、微細な傷等の見落とし等ご容赦下さい。



※即購入問題ありません





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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ VINTAGE

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46LONG

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