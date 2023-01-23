『メンズ レザージャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月02日 23時 36分に出品され03月02日 23時 36分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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前にWEARで購入しましたが、私には小さくほぼ着ないままなのでお譲りします。



革の鞣しから縫製まで全てMADE IN JAPANに拘ったシングルレザーブルゾン。

定価 10万です。



SRIVERオリジナルのCow skinはオイルを閉じ込める加工を施し、マットな光沢感を表現しています。

雨や傷・色落ちに強いので、長くご着用いただけるアイテムです



タイトめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

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