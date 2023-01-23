『イッセイミヤケ メンズ フロント タック ギャザー 長袖 シャツ トップス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 15時 25分に出品され04月22日 15時 25分に終了予定です。即決価格は12,805円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

issey miyake / フロントタックギャザープルオーバー シャツ



【カラー】

ブラック



【サイズ】

表記 3

肩幅 51cm

袖丈 56cm

身幅 56cm

着丈 80cm



【素材】

コットン



【状態】

目立った傷汚れのない商品です。



フロントにタックやギャザーがデザインされたドレスシャツです。



デニムなどと合わせてカジュアルダウンさせても可愛いアイテムです。



#★えん★のイッセイミヤケ

#★えん★の長袖シャツ

カテゴリー分けにて他の商品もご覧いただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: イッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ イッセイミヤケ メンズ フロント タック ギャザー 長袖 シャツ トップス