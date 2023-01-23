『80s Banana Republic vintage shirt バナリパ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 05分に出品され03月27日 18時 05分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 80年代のヴィンテージシャツになります。

バナナリパブリックのシャツの中では珍しいパターンの個体です。

ラルフの作りに似ていますが、全体に総柄でデザインされておりなかなか見る事のないアイテムとなります。

これは初見の方も多いと思いますが、まず出てこない個体になりますのでお好きな方は如何でしょうか。

ラルフの個体であれば確実に3万は超えてくるデザインとなってきますので、このようなデザインが好きな方にもおすすめのアイテムと言えます。



日本だけが盛り上がっていた古着市場が海外でも爆発的に需要が拡大しておりますので、今後ますます古着が高騰していくことは間違いないかと思います。

こちらの商品は古着屋で過去購入したものですが、年々価値は高まりアメリカでは10年もしないうちにファストファッションの10倍に古着市場が拡大するといわれておりますので、今のうちに気になった商品は抑えていただくことをお勧めします。



気になるデザインはなかなか出会えないので、是非気になるかたはよろしくお願いします。

古着は一種のお見合いみたいな要素も大きいので、気になるかたはコメント頂いても、そのまま購入頂いても問題ありません。



いろいろ商品を出品しておりますので、ほかの商品も覗いていただけるとありがたいです。

レギュラーの古着以外にもリーバイスやチャンピオンのリバースウィーブとか、パタゴニア、コンバースと古着全般を出品しておりますので、他の商品に関しましても是非閲覧よろしくお願いします。



古着女子 ビッグシルエット ユニセックス 80s 90s USED VINTAGE ユーズド 古着 ビンテージ ヴィンテージ ビッグシルエット オーバーサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バナナリパブリック

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 80s

Banana

Republic

vintage

shirt

バナリパ