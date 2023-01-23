『Graphpaper Oversized Band Collar Shirt【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 16時 54分に出品され05月15日 16時 54分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グラフペーパーオーバーサイズバンドカラーシャツになります。

生地はトーマスメイソンになります。



サイズ：タグ表記 Fサイズ

ゆき91.5cm

身幅 81cm

着丈 88cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



傷、汚れなどなく綺麗な状態です。まだまだお使い頂けるかと思います。

※シワのできやすい素材のため発送の際にたたみジワができるかと思います。ご了承いただければと思います。



カラー···ブルー



柄···チェック



カラーデザイン···バンドカラー/スタンドカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: グラフペーパー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Graphpaper

Oversized

Band

Collar

Shirt