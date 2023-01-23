『セントマイケルロングTee Tシャツ SAINT Mxxxxxx【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 06時 28分に出品され04月12日 06時 28分に終了予定です。即決価格は9,438円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···ホワイト

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



新品未使用

保存袋

自宅保管

かなり人気なのでお早めに

他にも出品してますのでよろしくお願いします。



【注意事項】

※こちらは並行輸入品となります。

並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。

トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。

★ご注意点★

・美品や極美品などと記載してるのは、当然印象良くしたいと言うこともありますが、お値段の割には美品や極美品と考えてください！"！



◎海外正規品（並行輸入品）であるため、ご理解ご了承の上、ご購入ください。

こだわりの強い方、そもそも国内流通品を求める方は、国内店舗でのご購入オススメいたします。

「正規品ですか？」等のコメントは不要です。

◆お客様都合によるご返品は、受付いたしません。



身幅···64cm

着丈···76cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: セントマイケル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ セントマイケルロングTee

Tシャツ SAINT

Mxxxxxx