『ヤードセールバーバラニット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 14時 14分に出品され04月23日 14時 14分に終了予定です。即決価格は19,380円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ネック···Uネック



袖丈···長袖



柄・デザイン···ボーダー



素材···コットン



とても希少なヤードセールのニットです。

とてもデザインがカッコよくきるだけでとてもおしゃれになれます

サイズも黄金サイズです

ぜひ購入してください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ヤードセールバーバラニット