『YONEX テニスラケット 軟式 (バッグ、グリップ、エッジガード付き)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 17時 34分に出品され03月19日 17時 34分に終了予定です。即決価格は10,399円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”



今年3月に購入して3ヶ月ほど使用した物です。



◎ラケット

定価…23,100円

人気シリーズ···ボルトレイジ

弾け飛ぶ、轟音スピードショット

中級◎、上級〇

型番···5 VERSUS

カラー…グレイッシュホワイト

前衛、後衛…オールラウンド

※巻いていたグリップは剥がして、初期状態でのお渡しになります。

グリップもお付けしますので、お好みで巻いてお使いください。

※途中からエッジガードをしてない状態で使っていた様で先端は傷があります。

エッジガードもお付けします( . .)"



◎ウエットスーパーグリップ AC102 5P

定価…1,694円

色…ホワイト

※5P中1P使用して、4回分残ってます。

(写真9.10枚目)



◎エッジガード5. AC158

定価…880円

色…ブラック

3P中1P使用して、2回分残ってます。

(写真11枚目)



ラケット以外は傷、汚れなどはありません。

使用期間が短いので全体的にはキレイな状態です。

ガットは一応張り替え時期ですが、見た感じはまだ問題なさそうです。気になられる場合は張り替えをお勧めします。

グリップ等買い足さずにすぐ使用できます✩.*˚

全て新品で揃えると結構な額になるので、少しでも安く揃えたい方はぜひご検討ください(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”

全体的にアルコール消毒、拭き取り済みです。



中古品、家庭での保管にご理解いただける方のみ御検討よろしくお願い致します。



※値下げ交渉❌ (プロフィール参照)



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#エッジガード 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>テニス>>>ラケット(軟式用) 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヨネックス