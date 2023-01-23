『YONEX テニスラケット 軟式 (バッグ、グリップ、エッジガード付き)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 17時 34分に出品され03月19日 17時 34分に終了予定です。即決価格は10,399円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>テニス>>>ラケット(軟式用)
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ヨネックス
【超美品】ナダルデザイン限定カラー Babolat Pure Aero TEAM
¥ 11000
ジオブレイク50V Limited
¥ 7800
肉団子様専用 ヨネックス ジオブレイク 70VS
¥ 10920
ナノフォース 8V レブ. NF8VR
¥ 10833
ミズノ ソフトテニスラケット 後衛向けラケット63JTN06664OU
¥ 10764
ヨネックス ジオブレイク70V UL1
¥ 11400
ミズノ ジスト xyst TT 2S 人気カラー 2本セット
¥ 10530
ジオブレイク80s 第2世代
¥ 11000
ミズノ ソフトテニスラケット F SPEED S-PRO
¥ 11400
アクロスピード S-PRO
¥ 7800
ジオブレイク80G ヨネックス ラケット GEOBREAK80G 新型
¥ 11000
状態良好 YONEX VOLTRAGE7V
¥ 11700
ジオブレイク70v
¥ 10919
ソフトテニスラケット
¥ 7394
YONEX EZONE 280 45ポンド テニスラケット
¥ 9360
ヘッド エクストリームMPL
¥ 7332
新品ウィルソンテニスラケット
¥ 11750
ボルトレイジ8S
¥ 8073
落札価格10399円
3 入札履歴
終了
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