『【ORCIVAL】オーシバル メルトンシングルピーコート フード付 カーキ2【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 04時 51分に出品され03月29日 04時 51分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド／アイテム】

ORCIVAL オーシバル



ジーロンラムズウールメルトンフーデッドラウンドカラ一女性らしい柔らかな印象の丸襟デザインが人気でウールを贅沢に使用した暖かさはありながら、滑らかな質感が上品で大人カジュアルにぴったりのコート。

ショート丈であわせるボトムスを選ばず、フードの取り外しも可能でコーディネートしやすいのも嬉しいポイント。

両サイドに大き目のポケットが配置されており機能的です。流行りにとらわれず長く着用できる上質なコートです。



数回着用しました。

ウールの性質上、わずかな毛羽立ちはありますが状態良好です。



【色】 カーキ

画像モデル着画は別カラーのネイビーです。

ネイビーも出品しています。



【サイズ】 2

詳細 画像15参照



#メルトンフードコート

#メルトンコート

#シングルコート

#ウールコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: オーシバル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【ORCIVAL】オーシバル メルトンシングルピーコート

フード付

カーキ2