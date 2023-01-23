『★美品★genten 2023年モデル パディ ボディバッグ ラムレザー 深緑【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 08時 51分に出品され03月13日 08時 51分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

genten ゲンテン

パディ ボディバッグ



【商品詳細】

2023AWの新作！パディシリーズ！

その中でも体にフィットしてモチモチのシープスキンが可愛いボディバッグです！



カラー···ダークグリーン、カーキ

素材···本革(羊革)





【商品状態】

多少のスレや色むらなどありますが、味が出て良い雰囲気になっております！！



※美品ですがあくまでも中古品ですので画像にて

状態の確認をお願い致します！





【サイズ】

横幅 34cm

縦幅 20cm

マチ 10cm





【発送について】

早くお届けできるように24時間以内の発送をおこなっています！

基本的に19時までのご購入で翌日の朝一で発送いたします！





★24時間いつでも即購入OK！！★

早い者勝ちです！！

先に購入ボタンを押した方が優先です！





出品中の全ての商品は鑑定済みの商品になります！

万が一偽物だった場合は、全額返金しますので安心してご購入下さい！



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ショルダーバッグ ワンショルダー オールレザー 本革 秋冬新作 現行モデル ラムレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゲンテン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ★美品★genten

2023年モデル

パディ

ボディバッグ

ラムレザー

深緑