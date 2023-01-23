『ナイキ オフライン シューズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 11時 39分に出品され04月30日 11時 39分に終了予定です。即決価格は10,595円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1回履いたのみのきれいな商品です。

サイズは26.5cmです。

付属品がありますので箱ごとのお届けを考えていますが、箱が不要な方へは対応致します。



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普段買い物するブランドはA.P.C、マルジェラ、HERMES、メゾンキツネ、Porter Classic ポータークラシック、ハリウッドランチマーケット、 Engineered Garments、キャプテンサンシャイン、NEEDLES、Charcoal TOKYO、チャコールトウキョウ、エンジニアードガーメンツ、ネペンテス、ニードルス、NEATがすごく好きです。 上記のブランドやブルーナボイン、ブリーフィング、BRIEFING、HTC、orslowを販売しているロフトマンでの購入が多かったです。URBANRESEARCH、ジャーナルスタンダード、ユナイテッドアローズ、シップス、ビームス、フリークスストア、トゥモローランド、UNIQLO、GUで購入する事も多いです。シューズはナイキ、アディダス、ニューバランス、コンバース、オールデン、パラブーツなど履くことが多いです。気になる方はぜひコメントをよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 26.5cm

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