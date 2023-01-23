『【COACH】ハンドバッグ ホワイト サッチェル 2way ミニ ショルダー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 13時 20分に出品され04月03日 13時 20分に終了予定です。即決価格は10,712円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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購入後、24時間以内に匿名配送いたします。





【商品詳細】

こちらはアウトレット商品となります。新品未使用の美品で1点限りの大人気商品となっております。



【サイズ】

以下素人採寸です。ご了承下さい。



（cm）

縦：12.5

横：18.5

奥行き：7

ハンドルから本体まで9cm

取り外し可能ストラップ、肩から本体までの長さ58.5cm（肩掛け＆斜め掛けの2WAY仕様）



【素材】

スムースレザー



【仕様】

カードスロット×2

ジップ開閉、裏地付き



【付属品】

袋、箱、ケアカード



【品番】

CT776



【返品について】

商品のイメージ違いや、サイズ違い等、お客様のご都合による返品交換は受け付けておりません。

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【注意事項】

・アウトレット商品のため、シワや型がつくこともあります。正規店のような完璧をお求めの方はご遠慮ください。

・素人採寸の為、誤差はご理解の程お願い致します。

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カラー...ホワイト

サイズ...ミニ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【COACH】ハンドバッグ

ホワイト

サッチェル

2way

ミニ

ショルダー