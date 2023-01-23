『Andersen アンデルセンアンデルセン ドライバーズニット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 07時 37分に出品され04月16日 07時 37分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品特徴

アンデルセンアンデルセンの

ドライバーズニットです。



ポケットのあるタイプで

綺麗な生成り色のアイテムです。



小さめなサイズの為

ユニセックスでご利用頂けるかと思います。



■状態

中古品ではございますが

目立った汚れや使用感はなく

美品となります！



■サイズ

XSサイズ



素人採寸ですので多少の誤差はご了承願います。

肩幅:40cm

身幅:47cm

袖丈:60cm

着丈:62.5cm

■素材

ウール





素材...カシミヤ



素材...ニット



素材...ウール



カラー...ホワイト



カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: アンデルセンアンデルセン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Andersen

アンデルセンアンデルセン ドライバーズニット