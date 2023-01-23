『【美品】SHARP ヘアドライヤー IB-WX90-W【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 15時 59分に出品され03月13日 15時 59分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

SHARPの高性能ヘアドライヤーです。



【機能】

Bluetooth機能を搭載しており、音楽を聴きながら快適にドライヤーを使用できます。



【仕様】

最大2000Wの消費電力で、迅速な乾燥を実現します。



- ブランド: SHARP

- モデル番号: IB-WX90-W

- Bluetooth機能: あり

- 製造番号: SN 211774

- 電圧: 100V

- 消費電力: 2000W



ご覧いただきありがとうございます。



説明書、箱等はありません、 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シャープ