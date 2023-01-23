『《美品》モンベル パーマフロスト ライトダウンパーカー 800 ネイビー L【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 12時 50分に出品され04月29日 12時 50分に終了予定です。即決価格は10,350円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ------------------------------------

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☆商品名



mont-bell モンベル

パーマフロスト ライトダウンパーカー

ダウンジャケット

フード フーディ

800フィルパワー

EXグースダウン

レディース

1101502



☆状態



目立った傷や汚れはなく

全体的に状態の良い美品です



☆サイズ レディース L



着丈:61cm

肩幅:40cm

身幅:48cm

袖丈:58cm



※平置き素人採寸になるので誤差はご了承下さいませ



☆カラー



紺色 ネイビー



☆購入元



日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

大手リユース店

ブランドリユース店



☆お急ぎ発送



お客様の手元に早くお届けできる様に心がけてます

基本的には翌日発送、お急ぎであれば可能な限り早く発送致しますのでご相談ください(^^)



※出張、外出などですぐに発送出来ない場合もございますのでその際はご了承下さいませ



※iPhoneにて撮影しています。

実物の色味に近くなるよう努めておりますが、撮影時の光の状況など感じ方の違いやお使いの端末によっても色味が違って見える場合があります。予めご了承ください。



※USEDになりますので、使用感・小さな汚れ・シワなど感じ方は個人差があると思います。あくまでUSEDである事をご理解頂ける方宜しくお願いします(^^)



※ 小さく折り畳んで発送させていただく場合もございますので、ご了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 《美品》モンベル

パーマフロスト

ライトダウンパーカー

800

ネイビー

L