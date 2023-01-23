『モンステラ 斑入り ボルシギアナ ホワイトタイガー 極美斑入り株【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 16時 56分に出品され04月10日 16時 56分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>モンステラ・ポトス
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
【レア】大株 モンステラ デリシオーサ スケルトン 茎一節カット 新芽の成長◎
¥ 7410
週末値下げ 大株 斑入り モンステラ デリシオーサ
¥ 9750
確認用
¥ 460000
【激レアサイズ！超特大葉40㎝】極上白勝ち美株 斑入りモンステラ 最上級斑入り
¥ 8424
C１斑入りモンステラ ボルシギアナ ホワイトタイガー
¥ 10400
【美斑入り】 モンステラ ボルシギアナ ホワイトタイガー
¥ 11375
nU29 モンステラデリシオーサ イエローマリリン 黄斑入り 2寸ポリポット
¥ 8580
アロカシア ブラックベルベット 斑入り ピンクL【マドカズラ モンステラ】
¥ 20680
卍様専用ポトスライムコンパクト
¥ 9620
斑入りモンステラ ボルシギアナ ホワイトタイガー
¥ 11900
希少♡【現品】モンステラ ジェイドシャトルコック 斑入り ３号プラ鉢
¥ 8346
斑入りモンステラ★マドカズラ
¥ 7800
ポトス awファンタジー ５号吊り鉢 ランダム１鉢
¥ 9749
Scindapsus pictus Exotica Tricolor
¥ 10530
【希少】Monstera deliciosa Cebublue Mint
¥ 8580
【希少】Monstera deliciosa Cebublue Mint ①
¥ 10400
【BottomCut】モンステラ 斑入り ボルシギアナ 鉢植え
¥ 10140
モンステラバールマルクスフレームディラセラータ
¥ 9750
落札価格10400円
800 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！