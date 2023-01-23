『モンステラ 斑入り ボルシギアナ ホワイトタイガー 極美斑入り株【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 16時 56分に出品され04月10日 16時 56分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルイオンさま。

専用です。



あるメルカリ出品者様から購入した株から極斑入りの葉が育ってくれました。1部葉焼けのところはカットしています。元々、購入した時から美しい斑入りだなと思って楽しみに育てていました。1年以上経ちます。親株の根元の方を残し、トップカットで出品致しました。（最後画像のピンクで囲った部分です。）株分けしてから1週間程経ちます。白と緑のコントラストがとても美しいです。ずっと見てられます。

沢山、気根が出ていますのでもう少し育てると株分けもできます。楽しんで頂けます。



鉢植えそのまま発送致します。大切に管理致しますが植物ですので日々変化します。ご理解頂ける方の購入をお願い致します。



プロフィールの確認をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>モンステラ・ポトス 商品の状態: やや傷や汚れあり