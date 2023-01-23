『ミニバッグ ショルダーポーチ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 04時 04分に出品され03月21日 04時 04分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 どこかのアパレルのノベルティーだったと思います。

未使用で長らく保管しておりました。



一度人の手に渡ったものですので、気になる方はご遠慮くださいませ。



質問等お気軽にどうぞ。



ショルダーバッグ,サブバッグ

カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ミニバッグ ショルダーポーチ