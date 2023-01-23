『DIME コットンジャージー スウェット ロゴ刺繍入り サイズL【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 14時 29分に出品され03月19日 14時 29分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【DIME】

2005 年に Phil Lavoie と Antoine Asselin によって設立された Dime は、モントリオールを拠点とするシンプルなスケートとクールで面白い映像の作成に焦点を当てたスケート クルーとして始まりました。今日、ダイムはあらゆる種類のアパレルやアクセサリーをつくるスケートボード界最大のブランドの 1 つとして認識されており、高品質のベーシックに加えてクールなリファレンスや面白いグラフィックを特徴とすることがよくあります。 創設者の Antoine Asselin と Phil Lavoie が、15 歳のときにブログとして Dime を始めて以来、Dime のアパレルは小さなプロジェクトから完全に成長したブランドへと成長し、今日に至ります。創業当時の精神は今も健在で、インスタグラムでの彼らの定期的なアウトプットは、本当にスケートボードを愛し、熱狂していることがうかがえます。



【カラー】ブラック



【サイズ】L

着丈78 バスト126 袖丈62 肩幅57



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最後までお読み頂きありがとうございました (^_^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DIME

コットンジャージー

スウェット

ロゴ刺繍入り

サイズL