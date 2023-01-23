『ストーンアイランド スウェット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 15分に出品され03月14日 16時 15分に終了予定です。即決価格は15,522円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 目立った傷や汚れはありませんが6枚目の写真の様に薄ら小さい汚れがあります。

お色はネイビーです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ストーンアイランド スウェット