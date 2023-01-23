『00s Archive Y2K ベロア トラックジャケット ジャージ スカル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 21時 53分に出品され03月18日 21時 53分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 [商品説明]



2000年 unknown

ベロア トラックジャケット ジャージ



人気のベロア地トラックジャケット

骸骨刺繍とバックデザイン





[カラー]



ブラック





お使いのモニター環境によって多少の差異が生じる場合もございますがご了承ください。



[実寸]



ラグランスリーブ

裄丈83

身幅54

着丈67



素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アーカイブ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 00s

Archive

Y2K

ベロア

トラックジャケット

ジャージ

スカル