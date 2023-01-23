『レディディオール カナージュ Dior ブラック ミディアム 金 ラムスキン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 13分に出品され03月27日 05時 13分に終了予定です。即決価格は129,060円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古物商オークションもしくは

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【鑑定済み・正規品】です。



広島県公安委員会

第731262400062号



随時お値下げしますので

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★269000円よりお値下げ中★





商品名：レディディオール カナージュ ミディアム

ランク：AB〜B

型番：

シリアル：MA-0033

サイズ：24 x 21 x 12 cm (幅 x 高さ x 奥行き)

素材：レザー（ラムスキン）

色：ブラック

付属品：

参考定価：98万円（現行モデル）





【状態】

状態については主観が入りますので、

写真優先でご判断ください。



型崩れ少なく、目立つダメージもなく、良い状態です。

取手の内側部分に少し使用感を感じます。



ベタつきなし





【満足品質】

丁寧にクリーニング済

撥水・防汚加工済

強力オゾン発生器で脱臭・抗菌処理済

末永く、気持ちよくお使いいただけます。







【メンテナンス内容】

専門の技術者・最高級の資材による

リカラーを行っております。

ハイブランドでも使われる資材で、

よくある塗った感はございません。





【あんしん保証】

万一にも偽物と判断された場合は、

返品可能ですのでご安心ください。



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#カナージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ レディディオール

カナージュ

Dior

ブラック

ミディアム 金

ラムスキン