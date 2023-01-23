『木村拓哉さん！RayBan 調光ウェイファーラー RB2140F -9015F【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月19日 17時 11分に出品され05月19日 17時 11分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 当方の本業はメガネ屋で国内正規代理店ルックスオティカジャパン株式会社の正規販売店です。商品は勤め先の店舗より個人的に購入し出品しております。



木村拓哉さんがプライベートで着用していてインスタにアップしているモデルになります。またテレビに出演時にも着用していました。



Ray-Ban 調光サングラス RB2140F-901/5F

EVOLVE （エヴォルブ）調光レンズは紫外線や気温によってレンズのカラーが変化します。



品名:WAYFARER



【品番】RB2140F 901/5F



【フレームカラー】ブラック



【レンズカラー】フォトクロミックグレー 調光レンズ



【可視光線透過率】34.53%（濃度65.47%最高値）



【紫外線透過率】1.0%以下



【サイズ】レンズ 52㎜ 鼻幅22mm テンプル150mm



メガネフレーム・ケース・メガネ拭き・保証書（未記入）・付属説明書付き新品未使用

※ケースは黒と茶色がありますが、掲載に写真通りの色でお送りします。

※新品未使用品とはいえ、小さいスレ、キズは必ずありますので神経質な方は固く固くお断り致します。店頭でご自身で吟味の上、お買い上げ頂く事をおすすめします。



RB2140F-9015F

RB2140F-901/5F

























フレーム形···ウェリントン



レンズカラー···グレー



フレームカラー···ブラック



フレーム形···ウェリントン



レンズカラー···グレー



フレームカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レイバン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 木村拓哉さん！RayBan

調光ウェイファーラー

RB2140F

-9015F